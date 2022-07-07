整線設備出貨美國完成驗收、印度與台灣較去年同期成長，客製化製藥包裝設備廠皇將(4744)6月合併營收1.21億元，月成長92.2%、年成長54.62％，上半年營收3.84億元，年減8.02％。

皇將產品線完整且客製化程度高，在美國、印度兩大製藥市場的市占率穩定提升，疫情期間國內需求也穩定成長。受到美東塞港嚴峻影響，皇將出貨至美國的整線設備因而遞延，上半年營收表現落後，不過先前遞延出貨的整線設備，已在6月完成驗收認列營收，大幅追回落後的營收。皇將表示，美東塞港現象已稍有緩解，下半年出貨可望加速。

新冠肺炎疫情拉動疫苗、藥品與保健品的需求，由於藥品生產線不能交叉使用，藥品包裝設備的需求也隨之大幅成長。隨著各國陸續解除邊境管制，皇將已派員赴各國接單與服務客戶，持續穩定接單，目前訂單能見度已看到年底，皇將備料充足，能滿足國內外客戶的訂單需求，接單到出貨的時程也可大幅縮短，預期落後的營收可快速追回。

皇將獨家代理韓國昌誠第一大軟膠囊成型機，帶動公司其他單機與整線設備的國內市場，今年國內市場的營收貢獻值得期待。此外，公司拓展歐洲市場的目標不變，觀望適當時機將完成歐洲直營中心設置，配合歐洲各國代理經銷通路，提供更即時與完整的服務，快速提高市佔率。