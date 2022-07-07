1名網友在某餐廳的蒸餃內發現有隻蟑螂在裡頭，店家事後將該份餐點退單，其餘餐點仍然算錢，該網友事後發文問「消費者能夠訴求的權益，至少可以到什麼程度」，引起2派網友論戰，有人認為原PO貪心，想要整桌免單，且衛生問題在所難免，但也有人認為店處理太過草率，餐點出現蟑螂相當誇張。

該網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前到某餐廳點了1籠蒸餃，裡頭有3個蒸餃，他吃下2顆蒸餃後，發現最後1顆蒸餃的旁邊竟然有1隻蟑螂被壓著，告知店家後，餐廳經理只是把該份蒸餃退單，並減免了茶水費和服務費，其它餐點費用照算，讓該網友發問這樣程度的賠償合理嗎？

網友在蒸餃內發現蟑螂，店家事後將該份餐點退單，其餘餐點仍然算錢，該網友發文問「消費者能夠訴求的權益，至少可以到什麼程度」，引起網友論戰。（翻攝自臉書「爆料公社」）

照片中餡料飽滿的蒸餃旁有隻小蟑螂，該蟑螂疑似已經死亡，被蒸餃壓著一動也不動，原PO對於店家事後的賠償有疑慮，發文問說「請問消費者能夠訴求的權益至少可以到什麼程度呢？有部分網友認為原PO已經獲得賠償，不該再有更多要求，認為太過貪心，且餐飲業難免會有清潔問題，不應公審店家。

也有網友留言「個人覺得，這個經理真不會做人，要全部免費」、「應該先慶幸是看到整隻的，而不是咬一半的」、「其實免單才比較合理吧，餐廚絕對有問題，這種情況直接向衛生局檢舉比較好」、「我覺得這單免費比較合理，有些酸民一直說貪心啥的，換成自己我就不信你不火大」。