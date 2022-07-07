美股科技股領漲，亞股7日也多紅通通，台股開高走高收復「萬四」，外資回頭轉買超，激勵新台幣由貶轉升，終場收在29.79元兌1美元，升值2分，結束連二個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量9.95億美元。

外匯交易員指出，聯準會（Fed）公布6月會議紀錄，仍釋出鷹派基調不變，重申全力抗通膨，利空出盡下，科技帶頭續漲，美股四大指數全部翻紅，台股也由半導體領軍反攻，金融股並快速跟上，最後大漲350點至14,336點，帶動新台幣走升。

外匯交易員說明，國際美元指數再衝高並破107，造成新台幣一度轉貶，但外資回頭匯入，由賣超轉為買超台股158億元，加上出口商趁新台幣還有接近29.8元價位，積極進場拋匯，激勵新台幣午後又重返升勢。

預料短線市場仍將持續消化通膨、升息、俄烏戰爭等利空，不排除仍偏向一下漲、一下跌的震盪走勢，新台幣也跟著維持升升貶貶的較大幅度波動格局居多。