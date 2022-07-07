股市連日重挫，房市也有地產大老示警！愛山林董事長祝文宇6月30日股東會後受訪，點名六都中的桃園、高雄、台中、台南面臨供過於求，有泡沫化的可能，一席話震驚台灣房市。學者表示，下半年房市將轉趨買方市場，修正會從量開始反應，在預期未來升息趨勢不變下，短期炒作者會開始拋售物件，進而影響房價。

祝文宇表示，此前房市買氣受疫情影響，如今已經逐漸回流，但台中、台南、桃園和高雄等地因為供量較多，未來可能面臨供過於求的情況，「如果供過於求，就一定有泡沫化」。

祝文宇續指，先前大家一窩蜂的推案，導致供應量大增；高雄市郊區賣到一坪35萬，市區則一坪50萬，台中七期70幾萬，台南60幾萬，甚至青埔也來到5字頭，真是嚇死人了！

鏡週刊報導，瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛認為，今年房市面臨挑戰，供給量創近30年來高點，祝文化提到的泡沫風險不是不可能發生。

政大地政系教授林佐裕表示，股房之間本就有連動性，股市熱潮冷卻時，就會產生反財富效果，也就是說，股民都自身難保，尤其是融資者，當然就無法有多餘的資金投資房產，對房產就會有負面影響。

林佐裕指出，台灣房市下半年會轉為買方市場，且從高點開始修正，一定會從量開始反應，槓桿開很高的投資客3個月、半年難以脫手，再預期未來升息趨勢不變，短期炒作者便會開始拋售手上物件，進而影響房價。