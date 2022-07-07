台灣漆藝日盛會，漆藝創作者齊集。（台灣工藝研究發展中心提供／廖志晃南投傳真）

台灣漆藝日首度盛會，漆藝創作者齊集同慶。（台灣工藝研究發展中心提供／廖志晃南投傳真）

漆藝結合雕塑、繪畫與工藝，成為重要藝術文化資產，國內漆藝協會及創作者發起將7月7日定為「台灣漆藝日」，首度舉辦慶祝活動，並且種植漆樹象徵傳承生生不息，希望促進台灣漆藝的自主性、原創性與永續發展。

台灣漆工藝發展可回溯到1916年的「山中工藝所」，由陳火慶、賴高山、王清霜等漆藝界前輩，及後續的相關協會組織推動而開枝散葉。1921年，日本人引進安南漆樹來台，開發出具台灣在地風土色彩的「蓬萊塗漆器」，成為當時重要的產業觀光產品；台灣光復後到1970年代，是台灣漆產業蓬勃發展的鼎盛時期。

1980年代後，塑膠取代漆器產品，伴隨經濟起飛帶動產業結構改變、工資高漲等環境因素，至1990年代後，漆產業萎縮殆盡，國內使用的漆材料多數仰賴進口。

台灣漆藝日首度盛會，包括漆工藝人間國寶王清霜及黃麗淑、台灣漆藝協會、台灣漆文化協會、蓬萊塗協會、葫蘆墩漆藝協會、台中市漆藝協會、豐原漆藝博物館、台灣工藝之家協會、台灣頂極工藝協會、台灣工藝聯盟總會都共襄盛舉。

台灣漆藝日定在7月7日，取其與漆同音；人間國寶黃麗淑表示，訂定台灣漆藝日，對漆藝人而言是極大的支持與鼓舞，相信未來不論在技術性及知識性領域，會有更多屬於漆藝的舞台。

台灣漆藝日發起籌備委員會召集人王賢民表示，希望所有漆藝人銘記每年7月7日為台灣漆藝日，並在這天回到漆藝的「娘家」工藝中心，互相分享交流創作心得。

國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉表示，台灣漆藝日圖徽以7道漆痕交互的線條，象徵7月7日也呈現漆藝豐沛的生命力，以及工藝創作及人才逐漸累積，代表承先啟後與歸屬感。目前，漆藝材料缺乏在地自足性，國內已少有人能自行煉漆，整體漆產業面臨人力老化趨勢，因此，未來將以健全台灣漆藝產業生態系為目標，推動漆樹復育與在地人才育成，創造漆藝在地價值鏈和永續傳承，提升漆藝發展的自主性與競爭力，進而促成台灣漆工藝的文化產業輸出。