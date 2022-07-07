女星黃嘉千昨（6日）承認和加拿大籍丈夫夏克立打離婚官司，16年異國婚亮紅燈，震驚外界。事實上，演藝圈部分異國戀夫妻檔，都難克服文化、價值觀或遠距等差異而離婚，像是艾莉絲曾淚訴和日籍前夫性事不合，叫床聲還被嫌會吵到女兒；福原愛去年被拍到過夜橫濱男，江宏傑稱不認識男方，同年7月夫妻倆宣布離婚。

42歲女星艾莉絲12年前辭去工作到日本遊學，隔年宣布和日本男友荒木留以結婚，兩人在2013年迎接愛女，2016年更在台灣同框亮相，但2017年3月艾莉絲在臉書發文認2015年已離婚，後來她上唐綺陽的節目，淚崩地解釋兩人因文化、性格上的差異和經濟考量導致離婚；也曾在節目《康熙來了》透露生下女兒後，有次想跟荒木留以行房卻遭拒絕，追問後才知道前夫嫌她叫床聲會吵到女兒，感嘆兩人的個性實在天差地遠。揮別日籍異國婚後，艾莉絲2017年12月宣布再婚英國外交官馬培迪，隔年生下兒子威廉，一家四口幸福和樂。

台日桌球前CP江宏傑、福原愛曾是模範夫妻檔，過去的螢光幕形象總是幸福又美滿，未料去年3月福原愛被日媒《女性SEVEN》踢爆與高大男同遊橫濱，兩人甚至住在同間旅館，親密的程度似乎超越普通朋友；當時江宏傑透過經紀公司回應：「第一，兩人沒有離婚。第二，小傑不認識與小愛出遊的男子。第三，異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力。」福原愛的形象瞬間跌到谷底，江宏傑也陷入綠帽疑雲，異國戀淪落跨國官司，同年7月8日雙方官宣離婚，未來會共同監護兩名子女。