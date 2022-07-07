東洋(4105)旗下自製用於癌症治療的微脂體、困難學名藥Pegylipo，在歐洲市場的藥品開發進度已完成第一件臨床試驗患者收案，達授權合約階段性成果，依約收取里程碑金27萬歐元，已在今日入帳。東洋總經理侯靜蘭表示，微脂體產品除Pegylipo在歐洲有進展外，抗黴藥Lipo-AB的生體相等性試驗(BE)數據也呈現正面結果，一旦通過美國FDA查廠，可望年底前獲准取得美國藥證；而治療「肢端肥大症」的微球產品Octreotide LAR，於5月也順利達成前導臨床試驗的里程碑目標，期許未來依規劃完成開發時程，最早可於2024年進入美國市場。

侯靜蘭表示，台灣東洋去年與德國藥廠簽署共同開發微脂體產品、困難學名藥Pegylipo歐洲市場合約並依市場開發時程收取里程碑金。繼台灣東洋中壢廠完成Pegylipo臨床試驗用藥批量後，德國藥廠亦收治首位臨床試驗患者，除有助試驗順利推進外，台灣東洋依約可收取27萬歐元的里程碑金，象徵雙邊合作達到新里程碑並持續會在互信基礎上，攜手爭取每年約2~3億美金的歐洲市場。

侯靜蘭指出，台灣東洋最獨特的核心能力就是具有從研發、生產、製造到銷售的完整產業鏈，且多年來更投入超過數十億元開發高技術門檻的微脂體、微球領域困難學名藥，台灣東洋不僅有技術能力更有穩定放大批量的生產實力，這也是國際藥廠相繼與台灣東洋合作發展海外市場的原因。

侯靜蘭表示，台灣東洋以研發製造、銷售、策略合作與併購做為三大成長動能，並持續尋找合適的策略合作夥伴拓展海外版圖、走向全世界。目前自製的微脂體、微球產品在海外市場開發授權中，已陸續進入收取里程碑金階段，國內也導入細胞流感疫苗、新型麻醉藥物、膽道癌標靶藥物以及自製骨鬆用藥等產品，海內外同時展開布局，期望挹注成長動能、營運不斷創新高。