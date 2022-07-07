工業電腦廠維田(6570)公布2022年6月營收為新台幣0.92億元，年增26.18%、月增5.77%，創下同期新高、歷史第三高；第二季營收2.53億元，年增17.16%、季增11.26%；累計1-6月合併營收達4.8億元，年增29.08%，保持單月、累計營收均達雙位數年成長的表現。

維田表示，受到部分零組件缺料干擾，致本月部份訂單與出貨認列有所遞延，然目前在手訂單暢旺，美國千萬專案也按既定排程出貨，加上下半年將進入傳統旺季，出貨量可望逐月攀高，營運表現可望再提升，在逐季成長目標不變下，下半年營運表現將明顯優於上半年。

維田表示，智慧交通領域將是公司下半年營運成長的重要動能，包含軌道交通與車載整體解決方案、電動車充電樁、電動巴士等交通產品都將有新進度，由於台灣日益強調綠色交通政策，電動車、電動巴士將成為運輸主流，維田擁有軟硬體整合優勢，將有機會爭取更多海、內外市場訂單，高單價與高毛利的交通專案，將有機會進一步提升公司獲利能力。

而為積極開拓海外市場，維田預計參加11月份德國紐倫堡自動化展(SPS 2022)，此展為歐洲最大的自動化展，每年參展人數上看7萬人，展會涵蓋智慧與數位自動化領域，維田此次將展出智慧交通與車載、智慧醫療、工業自動化與機器視覺等領域新產品，強化公司產品布局，未來將有機會將結合當地經銷通路，擴展產品通路，全面搶佔全球工業4.0商機。