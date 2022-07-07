鹽水區農會表示，真正減產數量，還得等全部採收完畢才能曉得。（鹽水區農會提供／張毓翎台南傳真）

配合建立金門酒廠釀酒高粱供應鏈，台南市學甲區、鹽水區農會今年1期契作532公頃的高梁，占全台種植總面積46％，進入採收期，疑因生長期豐沛雨水影響，鹽水區農會預估各田區產量恐好壞參半；學甲區農會也表示，雖然下周才會開始收割，但估計難達理想收成量。

中央近年大力推廣雜糧種植，希望鼓勵稻田轉作，並減少國內對進口雜糧的依賴，今年在台南輔導學甲及鹽水區農會，與金門酒廠簽訂3年契作合約，並由農會輔導農民依契作規格種植，契作價每公斤21元，今年第1年合作，對於農會或農民都是一項新的嘗試與挑戰。

鹽水區農會總幹事邱子軒說，農會今年高粱契作面積90公頃，以往這些田區1期都休耕，若農民轉作高梁，可以提升收益，但首次種植，產量卻不如預期佳，舉例1公頃的高梁，原本應該能生產4.5公噸，但這次轄內恐怕只有一半田區能達標，另一半產量僅剩1至1.5公噸。

邱子軒提到，因為第1次種植，減產原因可能各區土質差異造成，又或是種植方式或時程不同導致，詳細原因尚無法確定，不過4月底的連日大雨，確實讓許多4月中旬剛種下去的高梁泡水、受損，有部分農民重新種植，但部分來不及重種，真正減產數量，還得等全部採收完畢才能曉得。

學甲區農會今年一期高梁契作396公頃，但預估產量也是不樂觀，農會表示，原本估計396公頃的高梁可產出1188公噸的數量，不過依照目前生產情況，總產量可能無法突破1000公噸。

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