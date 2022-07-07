台南市首座結合生機建築、賦能概念及智慧感控的產後護理中心今天開幕，市長黃偉哲(中)受邀剪綵。(曹婷婷攝)

疫情拉開人際距離，但懷孕、生產到產後難以避免人與人互動，台南有業者打造百坪嬰兒室並導入「零接觸科技」、AI智能防護管理等設備，今天開幕剪綵，市長黃偉哲到場剪綵表示，「有這麼好的產後護理之家，期待少子化現象能少一點！」

台南首座結合生機建築、賦能概念及智慧感控的產後護理中心「璽樂the SHARE LOVE」，今天在安平成立，業者簡廷恩表示，孕期要小心防疫，產後更要兼顧自身調養與照顧新生兒，因應疫情時代來臨，結合智慧感控、採用AI智能防護管理系統、獨立空調，以「無接觸式進出管理」和「獨立負壓隔離觀察室」的空間，打造醫療級安全感染控制，有效阻絕病菌傳播。

黃偉哲表示，疫情期間懷孕、生孩子，需要特別費心照顧，感謝民間與政府攜手防疫，營造安全無虞的產後照護環境，他也樂見台南出現結合高科技與高品質的產後護理之家，也期待高品質的母嬰照護環境，能吸引更多北漂的台南子弟、想要南漂的北部青年，落腳台南深耕，「有這麼好的環境，希望能有更多人願意生小孩，少子化的現象能少一點！」

簡廷恩指出，產後護理之家引進專業團隊，由成大小兒專科醫師、護理師組成，此外，也禮聘五星級飯店主廚進駐，為媽媽們精心料理美味月子餐，目前已有不少客人預約，且多為醫護人員家屬。