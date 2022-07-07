日本超人氣女優三上悠亞有著甜美臉蛋和F級上圍，由女團轉戰暗黑界後人氣一直居高不下，還擁有國民AV女優的美名，一直不吝放送火辣美照的她，社群擁有342萬粉絲追蹤，前陣子她宣布約滿另起爐灶令人期待，近日三上悠亞PO出近況照，激曬全脫白嫩胴體照，甜美跪坐在地，一對雙球看得快要蹦出來。

別具意義的西曆7月7日是日本七夕情人節，三上悠亞在IG狂PO出福利近況照，只見她披著一件日式浴衣，服飾輕薄布料垂墜在身體兩側，向大家恭敬問候佳節愉快；之後緩緩眨著迷人電眼放送超強電波，隨後也嘟起小巧的櫻桃嘴巴，甜美外貌電暈無數粉絲，這還都不是最要緊的，原來她的裡面包括下半身全都沒穿。

三上悠亞和室跪坐在地解放F級好身材。(圖/三上悠亞 IG)

拉近一看，雪白UU都快從雙手中蹦出來了。(圖/三上悠亞 IG)

披著淡雅浴衣的三上悠亞，將雙手夾起F級人間凶器，跪坐在日式和室之中，擺好姿勢後她向前傾斜，巧妙遮住私密三點，讓尺度不要太大，卻又驚人呈現浴衣下的完美身軀，從F級傲人上圍、神秘三角到白皙美腿，在小小的室內空間全都被看光；而拉近一看，引以為傲的雪白雙峰簡直不能誘惑人更多。

三上悠亞老司機們見到她的優美身軀，才1小時就引來2萬人狂讚，狂喊：「我好興奮啊這個圖太色了」、「哇愛情來臨的總是特別快」、「看圖我的視力變得更好」、「我看好多妳的三點了這張特別治癒人」、「三上悠亞來這邊，真的好漂亮可愛呀」、「穿和服露事業線，小心被抓走呀呵呵呵」，引起網友內心一陣歡呼。