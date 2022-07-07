房市「年輕人愛買新屋、年長者愛買老屋」的兩極化趨勢成形，房貸，八年級生過去買屋齡三年內的新屋僅約占二成，去年提高至38％，年輕人躍升成為新屋市場的主力買盤。

根據樂屋網統計聯徵中心的房貸資料，房貸族「年輕人買新房、年長者買老屋」的趨勢，日益明顯，近三年20～29歲的族群購屋標的中，36％買屋齡三年內的新屋，卻僅有不到二成購買屋齡30年以上的老屋；然而，在60歲以上長者中，卻僅有21%購買三年內新屋，卻有高達32％購買30年以上老屋。

統計顯示，年輕人在購買新房子的比重更是逐年提升，在2011年不過僅21％，購屋新房子的比例逐年提升，2011年已有高達38％的八年級生購屋選擇新房子，八年級生可以說是最為「喜新厭舊」的族群。

樂屋網調研中心經理洪安怡表示，年輕買方著重考量房屋使用年限、裝修費用等問題，寧願選擇稍遠一點的新屋，花較多的通勤時間上班，以時間換取更好的居住品質。

相較老屋，新屋不只貸款容易，在貸款成數或利率上，也可能有較好的條件。新屋不需重拉管線，整修、裝潢費上都比老屋來得便宜；且因為是第一手屋主，也不會有凶宅等問題，休閒設施通常又比老屋完善；停車位也較老屋所在區域充足。