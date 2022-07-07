台東縣府7日表示，因疫情導致工程無法履約的廠商，可向台東縣府申請展延。圖為工程施工畫面。（蔡旻妤攝）

台東縣許多重大工程正在進行中，卻因疫情延燒，許多民眾被匡列居家隔離，導致營建廠商人力不足或無法出工，工程無法正常進行或完成履約，台東縣府7日表示，廠商可檢具相關確診證明，提出展延申請。

台東縣府建設處今天表示，工期為111年4月14日起至5月2日工程，由施工廠商檢具該期間確診證明，提出展延事證申請，經核實認定後，確診隔離期間工期折半計算。另外，工期111年5月3日起至6月28日止之工程，廠商可直接提出申請，該期間工期折半計算。

建設處說明，勞務契約自111年4月14日起至6月28日止，由廠商檢具確診證明，提出展延事證申請，經核實認定後工期折半計算。縣府提醒有需求的廠商可盡速提出申請，避免因疫情影響完工期限與工程品質。

台東縣府近來接獲不少營建廠商的詢問及陳情，因此，經建設處研商後，依據確診數據評估高峰期的區間，一方面參考中央流行疫情指揮中心相關防疫規定，另依台東縣狀況制定因應作為，盼能緩解廠商缺工壓力。