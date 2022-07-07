台北大巨蛋爭議未歇，遠雄新版投資計畫書所提演唱會場次竟高達66％。但台北市議員簡舒培7日質疑，大巨蛋如要舉辦演唱會，仍違反建築技術規則第127條規定，但柯市府竟幫遠雄開後門，讓演唱會可申請「臨時性使用」，痛批市長柯文哲急著剪綵罔顧公安。北市建管處未正面回應，僅表示涉及第127條法令適用問題，正在釐清討論中。

依建築技術規則建築設計施工編第127條規定，作為演唱會、集會等用途，地下層觀眾席應位於地面下7公尺以內，但大巨蛋觀眾席位於地面以下10.5公尺，不符規定。北市建管處2018年發布新聞稿表明，大巨蛋申請用途為體育館，要求大巨蛋若要舉辦演唱會應依127條檢討，或申請性能審查排除，但遠雄至今擺爛不理市府。

簡舒培批評，大巨蛋名為體育館，但在遠雄2020年新版投資計畫書，演唱會使用場次已經比體育活動多很多，288天有192天開演唱會，還叫體育館嗎？根本掛羊頭賣狗肉。

簡舒培說明，體育場沒有7公尺規定，是因大部分觀眾在座位席、不在球場裡，但演唱會最熱門的座位是舞台前的搖滾區，觀眾要從10.5公尺往上逃生，而非從觀眾席，因此有涉及公安問題。

她質疑，遠雄應向內政部討論免適用127條，並檢討相關配套，但遠雄完全不去做、不甩柯市府，如今柯市府態度大轉彎，對相關疑慮視而不見，讓大巨蛋開演唱會透過「臨時性使用」申請，放水幫遠雄解套，炮轟柯文哲急著剪綵，罔顧公安。

北市府大巨蛋籌備處副執行長陳世浩解釋，大巨蛋屬於多功能體育館，並不適用127條規則，且大巨蛋不同於影廳須往上逃生，主球場旁邊有4個出口，民眾可直接離開球體，不用往上跑到1樓，舉辦演唱會則按照內政部認定可臨時使用，未來應向北市府提出申請、通過相關審查。