BWF超級500系列馬來西亞大師賽，今天（7日）稍早女單戴資穎、混雙揚博軒／胡綾芳先傳回捷報，下午其他4組台將繼續出擊，男單周天成及兩組男雙張課琦／柏禮維、盧敬堯／楊博涵也獲勝晉級，可惜的是前天3局苦戰晉級的男單好手王子維，敗在印度普蘭諾伊（HS Prannoy）拍下。

周天成21比18、21比16重挫馬來西亞黃智勇，兩局比賽周天成都是在落後情況下逆轉勝出，展現強大韌性。

而昨天與印尼好手克里斯提（Jonatan Christie）打了超過1個半小時3局大戰的王子維，今天面對普蘭諾伊未能延續氣勢，19比21、16比21，未能和周天成攜手晉級8強。

另外男雙張課琦／柏禮維14比21、21比11、21比10拍退馬來西亞鄭宇駿／葉睿慶，男雙盧敬堯／楊博涵20比22、21比12、21比13後來居上取勝德國組合塞德爾（Marvin Seidel）/蘭斯佛斯（Mark Lamsfuss），本站賽事台灣共5組人馬晉級8強。