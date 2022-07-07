台中市一名32歲孕婦懷孕第二胎38周時感染新冠肺炎，卻在還差5天才解隔時出現產兆，緊急送往亞大附醫，檢查發現「已經開4指」，評估後醫療團隊換上完整防護裝備接生，所幸不僅母子均安，新生兒檢驗結果也為陰性。

亞洲大學附屬醫院婦產科主治醫師陳彥廷指出，該孕婦因染疫必須居家隔離照護，但距離解隔還有5天，就出現落紅與規律陣痛，也有明顯的便意感，她隱隱感覺胎兒正在下降，打電話通報救護車後送至急診，醫療團隊檢查後發現子宮頸口已開4指，「除了生下來沒有別的選擇」，醫師與護理師立即穿上隔離衣、戴上防護面罩以及N95口罩，全副武裝準備為產婦接生。

陳彥廷說，生產過程中媽媽相當緊張不安，一直掛心會將病毒傳染給寶寶，醫護人員只能安撫媽媽先舒緩心情、專心在生產，並不斷調整子宮收縮藥物及引導產婦控制呼吸，不到半小時，孕婦即順利產下男嬰，而寶寶採檢新冠肺炎結果也呈現陰性，讓媽媽鬆了一口氣。

陳彥廷說明，孕媽咪若是染疫首先不必恐慌，把握「媽媽好，寶寶就好」的原則，只要評估身體狀況穩定、沒有產兆，都可如同正常人般選擇居家照護，況且胎兒主要是透過母體供應所需的氧氣，因此新冠肺炎對寶寶來說不會有立即性危險，只要孕媽咪在染疫照護期間，注意自己的呼吸以及血氧狀況，配合醫師評估是否使用抗病毒藥物即可；但若出現呼吸困難、胸悶、血氧濃度低於95％等情況，仍應立即就醫檢查。

至於胎兒部分，陳彥廷提醒，若媽媽發現超過兩小時沒有胎動，這時建議主動與胎兒進行互動，或者吃甜食使血糖上升刺激胎兒，觀察胎動情況是否有改善，若依然沒有胎動，也建議要趕緊就醫檢查。