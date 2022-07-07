中職上半季進入爭冠白熱化階段，6日在樂天桃猿輸球、統一獅贏球後，排名前2的球隊僅有2場勝差，明、後天獅隊將直接與桃猿「正面對決」，獅隊總教練林岳平認為不只這2場比賽是關鍵，且他更在意的是「總勝場」還落後3場，「接下來8場，場場都是關鍵。」

昨天賽前桃猿原本點亮上半季封王魔術數字M6，但後來以0比1遭中信兄弟完封，加上另一場獅隊以3比2擊敗味全龍，也讓桃猿好不容易點亮的魔術數字熄滅，與排名第2的獅隊也僅有2場勝差。

獅猿上半季直接斷絕只剩明、後天在台南的2場比賽，外界評估這兩場比賽對雙方來說都至關重要，但「餅總」淡淡的說：「這只是其中2場對戰而已，接下來的每一場都很關鍵。」

加上今天，獅隊上半季還剩8場比賽，但總勝場還落後桃猿3場，林岳平說：「代表我們還要很努力去追，如果勝場數追得到代表我們拉近，所以關鍵不只是在明後天而已。

而獅隊因少了羅昂，在先發輪值上較為吃緊，明天預計讓胡智為再度「投一休四」，後天則是由洋投布雷克上陣。今天打線上也做出微調，林子豪歸隊擔任先發指定打擊，「他上來單純是希望借重他的攻擊，讓（胡）金龍有喘息空間，守備方面則還要再觀察。」