在多名閣員的請辭壓力下，英國首相強生(Boris Johnson)終於遞出辭呈，這可能是他從沒想過的結局，用眾叛親離來形容一點也不為過。強生從2019年7月24上任，至今已接近3年任期，這期間英國面臨脫離危機、經濟危機與疫情危機到派對門危機，都沒有動搖強生的地位，然而，副黨鞭克里斯平徹(Christopher John Pinche)的私德問題，卻造成強生的垮台。

目前英國的政局都看保守黨的表現，因此所有推倒強生的力量都不是黨外勢力，而是保守黨內部。事實上，保守黨的政治動盪已經幾個月了，6月6日還發生對強生的不信任投票，最終以211票同意強生續任， 148票反對的比數，強生又保住首相職務。

上一場危機剛過1個月，新的危機又接踵而至，這一回強生敗了。

壓倒強生的「最後稻草」，在俱樂部裡因酒勢對2名男子性騷擾的保守黨副黨鞭克里斯平徹。(圖/美聯社)

上周四，《太陽報》爆料，保守黨議員、副黨鞭平徹在私人俱樂部喝醉而且行為不檢，之後自行辭去了黨鞭的職務。就他自己的說法是「不小心喝得太多，並且讓自己和其他人感到尷尬」

他的自述顯然過於輕描淡寫，事實上平徹在俱樂部是對2名兩名男子發起性騷擾，而他已不是初犯，之前也曾發生過類似事件。

然而，這樣一件保守黨副黨鞭的私德問題，迅速形成政治風暴，保守黨其他議員質疑強生首相是否知道平徹有這樣的毛病，要是早已知道，怎麼還會賦予他副黨鞭這樣的重要工作？副黨鞕的任務是是確保國會議員的紀律，結果找了一個不自愛的人來管風紀問題。

原本強生的發言人堅稱，「首相在任命他為副黨鞭時，並不知道平徹有過不當行為。」然而到了星期一，BBC政治記者威爾斯 (Ione Wells)查到，強生早就知道平徹在2019年擔任外交大臣的期間，就知道他的「不當行為」，立即引起了保守黨內反強生派的眾怒。

雖然強生在星期二承認任命平徹擔任副黨鞕是一個「嚴重錯誤」，但是傷害已經造成，反強生派不再信任他的領導能力與用人能力。

首先是財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)和衛生大臣薩吉德•賈維德(Sajid Javid)的請辭，在蘇納克的辭職信中說：「大眾都期望政府能夠認真的管理國家。」接下來請辭的人愈來愈多，

其他辭職官員：

亞歷克斯·喬克（Alex Chalk）——英格蘭與威爾士法律政策專員（副檢察總長）

威爾·昆斯（Will Quince）——教育部政務次官（兒童及家庭事務部長）

比姆·阿弗拉米（Bim Afolami）——保守黨青年事務副主席

安德魯·穆裏森（Andrew Murrison）——首相對摩洛哥貿易特使

西奧多拉·克拉克（Theodora Clarke）——首相對肯尼亞貿易特使

其中，比姆·阿弗拉米是在接受電視節目直播採訪時當場宣佈辭職。

而公眾對強生同樣愈來愈負面，民意調查有69%的英國人認為強生應該辭職，甚中超過一半的保守黨選民也認為他應該下台。

強生雖然表達辭去保守黨黨魁與首相職務，但不是立即下台，而是繼續擔任看守內閣的首相到10月，直至今年秋季保守黨黨魁選舉為止。