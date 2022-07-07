朝陽資管系學生團隊打造虛擬直播主-琉璃(Ruri)，作品「金魚姬之廁所大戰」大受好評。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

朝陽資管系老師吳信成（左1）多年來指導學生成為3D數位遊戲藝術競賽國手，因此也榮獲金獎最佳指導老師肯定。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

「2022元宇宙虛擬偶像角色設計大賽」，吸引全國31所大專校院及4所高中職共133組學生團隊報名參加，其中朝陽科技大學資訊管理系李逸涵、蘇沐恩奪下金獎，贏得市價12萬元的Red Pill Go影像式動作捕捉系統1套；同時榮獲銅獎1件，優選3件及佳作9件，資管系老師吳信成並榮獲金獎最佳指導老師，表現十分亮眼。

資訊學院院長廖珗洲表示，為培育學子專業創作能力，並結合5G、AR／VR、區塊鍊等技術，加速虛擬世界的構建，朝陽科大資管系特別購置了「全身動作捕捉系統」(Motion Capture)，利用可穿戴式感測器模組附著於人體肢幹捕捉姿態，可輸出單人、多人動作補捉數據，適合用於電影製作、動畫製作、遊戲製作虛實交錯等眾多領域，能迎合Z世代消費群在娛樂方面多元且追求潮流的需求。

在本屆元宇宙虛擬偶像角色設計大賽奪下金獎，朝陽科大資管系學子的多媒體遊戲創作實力受到肯定，指導老師吳信成強調，近年來，資管系學子在3D數位遊戲領域表現優異，從遊戲角色、場景、道具的設計，UV拆面、材質繪製、模型雕刻、進而替角色套用動態捕捉真人動作表演，虛擬偶像角色化身為網路直播主，通過動態捕捉技術激發VTuber產業化。

根據統計，去年全球YouTuber前10大「抖內」排行，虛擬網紅包辦前9名，贊助金額達2.3億元，影響力與日俱增。跟上虛擬偶像的潮流，朝陽科大資管系目前也將VR虛擬體驗導入教學模式，並設置「XR創意空間與3D數位遊戲藝術國手培訓基地」，同時也購置XR相關設備，結合該系Unreal Engine課程，提供開發VR情境數位內容，並陸續建立虛擬網紅動態捕捉系統、XR互動科技等課程，讓學子可製作互動式多媒體、遊戲程式等創作，打造虛擬網紅成為元宇宙的第一代居民。

近年來「元宇宙」成為顯學，以AR、VR、物聯網和區塊鏈等新科技為基礎，人人可透過虛擬分身在虛擬世界工作、社交和生活。有創意與生命力的虛擬人將是元宇宙的重要組成，可為真人提供各種服務，尤其在疫情時代，虛擬網紅可快速與人建立互動，被認為是元宇宙中極具想像空間的產業。