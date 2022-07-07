「天馬操演」中，射手透過光學瞄準具及線控導引，使飛彈精準擊中海面標靶。國防部提供

為驗證部隊訓練成效，第四作戰區於6月27日及7月4日至6日間，在屏東滿州鄉九棚地區分別執行「民國111年飛彈射擊訓練–天馬及神鷹操演」。其中「天馬操演」由陸軍及海軍陸戰隊反裝甲部隊，進行拖式飛彈實彈射擊訓練；「神鷹操演」則由陸軍派遣AH-64E等各型直升機，射擊地獄火、刺針、響尾蛇等飛彈。

兩項操演均以實戰化訓練為目的，依作戰進程，透過想定誘導參演官兵執行。上週的「天馬操演」中，射手透過光學瞄準具及線控導引，使飛彈精準擊中海面標靶；而「神鷹操演」則進行「空對空射擊」、「舟波射擊」及「海上狙擊」等課目。

首次參與精準飛彈實彈射擊的廖崇廷上尉，經過嚴格的訓練、測驗及考核，才獲得資格擔任AH-1W攻擊直升機的射手，也是同期飛行員中的第一位。廖上尉表示，任務前的訓練，需要不斷地與同艙教官磨合、培養默契，反覆熟悉射擊程序；任務當天，按下發射鈕，看到地獄火飛彈命中靶船時，心情雀躍不已。廖上尉勉勵自己，勇於開始，才能找到成功的路；也期許每一次的飛行任務，都要記住這次的感覺，猶如首飛。

此外，陸軍司令徐衍璞上將5日親赴屏東九棚慰勉官兵，肯定戮力戰訓的辛勞付出。徐衍璞也感謝屏東恆春、滿州及牡丹地區鄉親，因為鄉親們的支持與配合，國軍才能順利完成各項演訓，充分展現了軍民同心、齊心團結的精神。