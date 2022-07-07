近來全球股市大震盪，台股今雖開高走高，漲幅2.5%；但連日來大盤重挫，大多數股民資產嚴重縮水，精神科醫師觀察，因股災受創的門診病患增加近3成，且有精神科醫師直呼「因看診無法看盤，一個上午虧損遠多於工作收入，好想請假來看盤！」也有醫師坦言，之前以600元均價買入台積電數張，看到資產大縮水，「躁症快發作了！」

台北股市今天開高走高，漲幅2.51%，最受關注的台積電上漲22元，收在457.5元，但對比今年1月初的688元、甚至之後的721元的天價，市值縮水近37%，不少買在高點的股民狂喊撐不下去。精神科醫師楊聰財表示，最近其門診人數增加近3成，「主述症狀均因股海失利，焦慮又失眠。」萬芳醫院精神科醫師潘建志也表示，最近有許多病患回診時稱「遭套牢、很鬱悶。」

書田診所精神科醫師施佳佑也表示，自6月起因股票投資失利的病患確實有增加，許多為50多歲的上班族女性，瞞著丈夫投資失利，眼見帳面虧損遽增，猶豫著是否該告訴家人；也有30多歲男性因鉅額虧損，情緒極度崩潰，「所幸後來改向操作，虧損金額才減少。」她強調，投資失利者切記「有錢投資意謂還賠得起，自己才是最貴的。」

施佳佑並憂心，7月至今台股市值縮水幅度高於以往，目前投資失利者可能還正忙著處理股票、不及看診，預計過一段時間，才能回過神來，正視自身焦慮、憂鬱症狀，盼民眾能安然度過這段時期。

不只一般股民，專業的精神科醫師也難逃股災。楊聰財表示，最近同業群組常有人悲喊「因上午得看診、無法看盤，一個上午資產就大縮水，真是虧大了！」直呼近期應請假以利專心看盤，這時不少同業就在群組齊喊「+1」。

不具名的精神科醫師表示，他手上持有數張台積電股票，均價約600元，如今慘跌到400多元，「我自己都快要躁症發作了！真想發起國人從74%外資手上買回台積電股份的運動。」