猴痘在全球累積7000多例案例，引起世界衛生組織注意，以往未關注猴痘的各國媒體，現也開始報導疫情，令許多民眾開始擔心另一波疫情入侵台灣。專家指出，全球在猴痘疫情的監測與研究都還在進行中，我國公衛醫療系統也應做好相應的預防，民眾則不需太過恐慌。

經過新冠病毒大流行，社會大眾容易以面對新冠病毒的視角看待猴痘，台灣科技媒體中心今邀請多名專家許行記者會，說明過往累積與最新的研究證據。

中央研究院分子生物研究所研究員張雯表示，猴痘病毒大小約350奈米，基因體較大且蛋白質構造複雜，因此讓抗體可以結合的目標很多，相對能逃脫人體免疫系統的攻擊是比較難的，不像新冠病毒是只要棘蛋白有突變就會讓抗體失效。且猴痘感染後病徵明顯，相對容易偵測，也容易阻斷傳播路徑，加上已有的天花疫苗可以抵抗猴痘，需要準備應對猴痘的時間相對較充足。

國立中興大學微生物暨公共衛生學研究所特聘教授徐維莉說明，1970年首度發現猴痘感染人之後，持續追蹤每10年猴痘感染的族群，發現感染的人數呈倍數增加，且確診者年齡有上升的趨勢，感染年齡從1970年代主要是4歲，到2010年代的21歲，而2022這一波猴痘疫情則是40至50歲以下。

徐維莉指出，這反映了猴痘的流行，可能和1980年後停止接種天花疫苗有關，此時間點之後的學齡前小孩沒有接種疫苗，隨著年齡、社交圈增長，也增加了猴痘傳播的機會。

現行預防猴痘的疫苗，第3代的天花疫苗經過多次實驗，讓病毒弱化到無法在細胞中自行複製，比起第1、第2代的疫苗相對更穩定。徐維莉指出，曾接種過天花疫苗者的發病率較低，比例在4％至21％之間。

徐維莉也提醒目前猴痘病毒的研究仍很少，仍以非洲的研究文獻為主，且還需要進一步研究天花疫苗接種後人體產生的抗體可以維持多久。她建議，應該要評估讓醫護人員等高風險族群接種天花疫苗，以及考慮成人接種疫苗以保護兒童。

徐維莉認為，由於事先沒有預料到這個疾病，再加上這個病毒傳播途徑很廣，傳播途徑包括直接接觸、體液、間接接觸污染的物品，相較其它病毒，猴痘病毒離開人體可在環境中存活35週，而引起一些擔憂。徐也強調，其實科學家對猴痘已經有既有的認識，比起新冠病毒更能掌控，根據已知的資訊好好防範則不用太恐慌。

國立中興大學獸醫學系助理教授劉新梧表示，首例非洲以外的猴痘感染是在2003年的美國，當時是因為從非洲迦納進口了囓齒目動物，傳染給飼養其他囓齒類動物（草原犬鼠、土撥鼠）的孩童。台灣有些民眾也會飼養囓齒類動物，但目前民眾也不需過度擔心家中寵物鼠染上猴痘，猴痘目前在台灣只有1個人類案例，飼養中的寵物基本上是安全的。

劉新梧表示，比較需要擔心的是未來國外進口的動物，建議不論是作為寵物或是實驗的動物，可以新增檢驗猴痘的項目，也可以觀察動物是否有出現感染後的症狀。