第14屆海峽論壇將於本月12日起在福建舉辦，國民黨副主席夏立言將視訊參與，大陸國台辦則稱線下出席論壇的台灣嘉賓約2000人。對此，陸委會今（7）日指海峽論壇是統戰平台，呼籲國內各界應留意社會觀感及國際視聽，切勿配合中共對台統戰操作。

陸委會副主委邱垂正於例行記者會上表示，海峽論壇是中共主辦的大型對台統戰平台，政府針對這個論壇的舉辦，多年來一貫的政策立場如下：

第一，海峽論壇無論實體或視訊錄影，都不改變其統戰平台的本質，而不可在台灣舉辦論壇分支活動或是延續性活動，我地方政府、人民或團體不得與陸方在台合辦論壇相關活動，這是政府多年來的一貫立場。

第二，政府禁止中央部會及所屬單位人員出席相關實體或網路活動，且不樂見地方政府人員參加相關活動。

第三，禁止機關構、個人或團體、政黨，以任何形式參加涉及一國兩制台灣方案或所謂中共定義的民主協商活動。

第四，推動兩岸人民正常交流往來，是政府既定的政策。我方支持秉持對等、尊嚴、合於規範，不涉及任何政治前提的兩岸交流。陸委會呼籲，國內各界應留意社會觀感、掌握國內的民意脈動，以及國際視聽，切勿配合中共對台統戰操作，共同維護國家主權及自由、民主。