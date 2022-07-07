為了捍衛自家的股價，京城銀行改7號召開臨時董事會通過決議要執行買回庫藏股的措施，將在總金額上限305億7221萬2403元範圍內執行，預定買回期間自8日起，直至9月6日，預定買回1萬張股票，京城銀行也是金融業首家宣布要執行庫藏股的業者。

京城銀買回區間價格設定在33.00~38.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股份占公司已發行股份總數比率為0.89%。

京城銀行在七日的收盤價為32.75元，市場預期將從明日開始執行的庫藏股政策，將可望在對京城銀行的股價發揮護盤效果。