原物料價格高漲，通膨壓力揮之不去，永豐期貨總經理林家進宣布領先業界發展企業風險管理服務，成立實體經濟團隊，要為企業提供一站式產業風險管理，從有色金屬、貴金屬、能源、農產品等，皆能找到相對應的期貨商品進行避險操作。

2020年以來大宗商品價格大漲，美國CPI以8.6％創下1981年以來新高，企業面臨物料高漲的經營壓力。

林家進表示，為了替企業降低營運壓力，已替企業規劃服務的業務，包括傳統避險、優化訂單利潤、有效管理庫存、完善實物交割、風險管理諮等，要以期貨避險本質，與百萬中小企業攜手渡過通膨與升息所帶來的考驗。

林家進分析指出，根據財政部統計，2021年與台灣期貨市場相關的前20大大宗商品進出口貿易規模達1.47兆元，其中高雄港可以「實物交割」的LME交易所有色金屬約5,957億元，進出口暢旺通膨壓力首當其衝，除了技術與資源充足的各產業大型龍頭企業，資本額3,000萬以下的140萬家中小企業，正面對高通膨環境威脅。

2021年台灣有色金屬進出口貿易總額達5,957億元，高雄港LME庫存日均近200億元的貨物價值，但台灣期貨市場月均LME遠期合約交易量約僅2,000口，顯見運用期貨進行風險管理的企業比例極低。

林家進分析，台灣期貨市場長期以金融期貨為主軸，少數交易量大的大宗商品如原油、黃金、銅、黃豆等，以自然人投機目的為主，長期下來造成實體經濟風險管理知識與意願薄弱，能提供產業風險管理服務極少，惟企業對專業避險的需求渴望卻不知如何做，金管會2020年底啟動資本市場藍圖，明確提到對實體經濟的支持。

企業正在承受通膨帶來的經營壓力，林家進說，期貨業者可以提供很多協助，永豐期貨成立實體經濟服務團隊，目標要打造一站式服務的專業與便利，為各產業企業提供適合的期貨風險服務。