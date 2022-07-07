韓國男團「GOT7」在2021年1月合約到期後，成員分別簽入不同的經紀公司，但同時也對外聲明「單飛不解散」，前幾個月還合體推出新作品，沒想到隊長JAY B（林在範）近日突然爆出戀情，傳出與美妝網紅熱戀9個月，傳聞兩人是透過中間友人牽線認識，雙方的經紀公司也出面證實此事，讓不少粉絲感到驚訝。

據《wikitree》報導，「GOT7隊長」JAY B遭爆料與美妝網紅PURE.D正交往中，女方年紀比他大一歲，是一名特效化妝師，在娛樂圈小有名氣，個人帳號擁有10萬粉絲追蹤，兩人是友人介紹認識，雙方都對藝術充滿興趣，因此有許多共同話題，目前已經交往9個月，對此求證雙方，他們回應因為都是公眾人物，所以經營這段戀情格外小心，也希望能獲得粉絲們的認可。

從社群帳號可以發現，美妝網紅PURE.D長相甜美、身材火辣，上圍相當傲人，不吝嗇向大眾展現自己的好身材，從幾張泳裝照片可以窺見她的蜜桃臀，外型條件非常好。不少粉絲得知消息後表達心碎「失戀了」、「我心碎」，不過也有粉絲大方祝福、「感覺很配啊」、「好像是第一次看到網紅偶像組合」、「恭喜」。

去年JAY B因直播畫面惹爭議，JAY B當時在直播中和網友閒聊，一開始輕鬆地躺在床上，直呼已經很久沒開直播，隨後便坐起身，鏡頭一晃動，竟能看見他背後的牆面上貼滿照片，而這些照片大多都是裸女和只穿內衣的照片，甚至還有女性重點部位特寫，引起許多網友砲轟。