多元衝刺綠電、循環經濟業務有成，加上原先的焚化爐操作及管理獲利穩定，崑鼎（6803）6月營收6.11億元，年增21.72％。累計今年上半年合併營收32.78億元，年成長16.28％，都創同期歷史新高。

除此之外，崑鼎自結今年上半年的稅前獲利7.42億元，也是同期新高。每股稅前獲利達10.65元。

配合全球市場趨勢，崑鼎近幾年在綠電、回收再利用的業物量成績傲人；崑鼎指出，手中再生能源發電總量約15.4億度、污水廠處理總量約2,790萬噸、高科技廠廢異丙醇回收約1.1萬噸，都是國內的前幾名。

在國內積極發展綠電的政策下，太陽能光電是崑鼎近幾年業務成長最快的一塊；崑鼎表示，近三年取得開發權利案量，平均年成長幅度約30％，且逐年穩定成長中。

循環經濟則是崑鼎與集團母公司中鼎（9933）共同合作、開闢市場、業務發展最快的的另一領域。崑鼎指出，回收再利用、廢水管理、科技廢棄物回收再處理等，已為公司今年增加營收獲利貢獻度。

崑鼎指出，手中的桃園北區水資源回收中心再生水BTO案、新北礫間與截流系統委託巡檢維護及代操作案。以及高科技廠廢異丙醇回收，預期對未來3-5年的營運，都可逐年增加。

法人指出，崑鼎已連續十年EPS超過10元。在綠電、循環經濟業務的增加下，今年營收預估可突破60億元大關，創歷史新高，獲利也會在毛利率、營益率雙升激勵下，同創新高。