現在已不是「男主外，女主內」的時代，許多女性都出去工作，在事業中找到自我價值，表現也相當出色，就算結婚了，工作、家庭兩頭燒，但她們依舊不願放棄目標，想在職場上發光發熱。《搜狐網》近日分享5個不可能當家庭主婦的生肖女，她們上進心強，而且凡事都很努力，在職場上能做出一番成績。

1.生肖牛

屬牛女個性踏實，對待生活也是如此，她們通常會為未來做好規劃，並且朝著目標前進，對生活始終抱持危機感，因此會為萬事做足準備，在結婚前，她們就給人一種女強人的感覺，因此結婚後，她們也不太可能當全職家庭主婦，仍舊會為了自己的目標努力工作，不甘心只依附在伴侶身上，喜歡看到自己做出一番成就的感覺。

2.生肖虎

屬虎女個性要強，她們追求的目標，通常是如何讓自己的人生活得更漂亮，因此並不會糾結感情瑣事，個性灑脫又很上進，在工作上表現出色，處理事情的態度也很果斷，在職場上受老闆器重，而她們成家後，並不會被婚姻束縛，並不是她們不重視家庭，而是會從中找到平衡點，絕不會讓自己的生活失去重心。

3.生肖龍

屬龍女性格強勢，通常對未來都抱有遠大目標，為了完成夢想，她們無論再怎麼辛苦，都絕對不會放棄，對她們來說，將工作完成是非常有成就感，不僅如此，屬龍女不會為自己的能力設限，無論所處位置是高是低，她們都會不斷設下目標，讓自己向前邁進，因此就算結婚生子，也絕不怠惰，因為唯有完成目標，她們才會真正活著的感覺。

4.生肖馬

屬馬女很勤奮，她們認為人生不能停滯不前，因此會為自己設下許多目標，不斷追逐目標前進，對於她們來說，追求的過程才是最有趣的，而且能從中學到許多事，看待工作也是如此，步入家庭後，她們雖不會像屬龍或虎的女性保持初心，可能會為了家庭稍微緩下自己的腳步，但她們絕不會放棄，安頓好一切後再重新出發。

5.生肖猴

屬猴女個性敏銳，她們擅長抓住別人沒有注意的機會，尤其是商機，因此在工作上相當吃香，若是不在事業大展鴻圖，可說是埋沒了她們的才華，也因為她們願意為了事業和成就而奮鬥，所以通常都會被老闆器重，成家後她們並不會為了家庭而放棄事業，也因為對商業嗅覺敏銳，所以就算有家庭需照顧，忙到焦頭爛額，她們工作上依舊表現出色。