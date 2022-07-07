新任警政署長黃明昭上任後，第一份人事案今天正式發布。警政署7日表示，內政部核准高雄市警察局長由警政委員林炎田升任，7月11日（周一）辦理交接。林炎田是警大51期，58歲，內外勤、行政與刑事資歷練豐富完整；自黃明昭高升署長後，林就是呼聲最高的高雄市警局長人選。

警政署表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，高雄市政府警察局局長職缺，經參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報奉內政部核定，由警政署警政委員林炎田升任高雄市政府警察局局長。

林炎田曾任刑事局偵查第四大隊長、高雄市刑警大隊長、台北市警萬華分局長、警政署公關室主任、苗栗縣警局長、刑事局副局長、基隆市警局長及警政署警政委員。

2015年高雄市發生大寮監獄受刑人挾持事件，震驚全國。林炎田是時任高雄市刑警大隊長，與當時的局長、前署長陳家欽一起在第一線處理。值得一提的是，1998年台北市發生全國首起公車挾持事件，當時公車被挾持到刑事局前，林炎田那時為轄區信義分局刑事組長，其資經歷豐富，加上曾服務過高雄，這次獲得市長陳其邁肯定，將接掌港都治安。

警政署表示，警察機關首長與重要幹部注重品德操守及領導統御能力，經由職務歷練，培育優秀警察幹部；其他相關重要警職職缺，警政署將以全國一致性原則通盤考量，適時檢討遴補。由於刑事局長黃嘉祿已提報告將在月中提早退休，預計下周內政部會再有刑事局長等高階警官人事案發布。