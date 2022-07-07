物價漲不停，甚至有不少業者喊話預備調價，已經影響了民眾的預期心理。公平會今日表示，將積極查處違法聯合行為，也請業者也勿觸「聯合行為」的法規警戒線。

公平交易委員會表示，自去年第4季以來，歷經疫情、海運塞港、俄烏戰爭等因素影響，致仰賴進口之國際原物料價格高漲，國內相關製品價格亦攀升，惟隨著各項影響因素漸趨和緩，業者的調價決策應更為慎重。

公平會指出，持續積極查處違法聯合行為，如果業者趁機與其他同業聯合漲價，破壞市場供需功能與市場機制之運作，公平會將依法開罰，近期處分案件包括乾干貝業者聯合調漲乾干貝價格案及國內空調業者聚餐商談保固年限縮水案。

此外，行政院跨部會物價稽查小組，包括法務部、農委會、經濟部、財政部、消保處及該會等，均持續關注民生物價波動情形，如發現有不合理漲價情事，即啟動聯合稽查。

公平會進一步表示，公平交易法已實施寬恕政策，事業檢具參與聯合行為之違法事證向該會舉發，可免除罰鍰或減輕罰鍰。

另一方面，公平會去年也修正「檢舉違法聯合行為獎金發放辦法」，大幅提高檢舉獎金的額度，並簡化發放流程，如能成案，將依所提供之事證價值，獎金從5萬元起跳，最高可達1億元，民眾如有相關資訊可隨時向該會反映，透過政府、事業、民眾同心協力，共同維護市場競爭秩序。