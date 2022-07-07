【遊戲橘子新聞】遊戲橘子旗下動作冒險線上遊戲《艾爾之光》，於今(7)日攜手亞洲超人氣貼圖《白爛貓》推出限定聯名道具與時裝飾品，活動期間完成指定任務，即可獲得《白爛貓》限時體驗道具！官方粉專同步推出抽獎活動，將抽出300份聯名合作周邊、100份《白爛貓》周邊、100份GASH200點，務必鎖定官方粉專消息！此外，2022暑假盛事活動【橘子嘉年華】即將登場，《艾爾之光》將於7月14日邀請「瀕臨絕種團」歐貝爾及十五號，帶給大家最精彩的節目內容、敬請期待！

《艾爾之光》攜手《白爛貓》推出豐富活動！

《艾爾之光》於7月7日推出《白爛貓》IP聯名合作活動，即日起至8月18日，活動期間內可每周持續進行任務：清除適當等級副本1至3次，可分別獲得：「[科保]白爛貓貼圖捆包(7天)」*1、「[科保]白爛貓!(3天)」* 1、「[露莉爾]與麻糬跳啊跳!(7天)」* 1。

此外，限時推出連身時裝「白爛貓布偶衣(艾索德~諾亞)」、飾品「與臭跩貓跳啊跳!」、飾品「與麻糬跳啊跳!」，超可愛的聯名道具等玩家收藏！

歡慶聯名，《艾爾之光》官方粉專將推出【白爛粉初來乍到艾里奧斯】及【相遇白爛貓展開冒險旅程】兩大社群活動，將抽出300份聯名合作周邊，包含：抱枕、帆布袋、珪藻土吸水杯墊等限定周邊，100份《白爛貓》周邊、100份GASH200點等豐富獎勵，詳情活動資訊請鎖定粉專消息！