高雄謝姓女子日前把車停在鄰居家門口，遭貼單警告移車，謝女不滿報警並上網發文公審，鳳山分局員警到場經查現場無畫設禁止停車的標線，車輛的停放也無影響到道路使用，調解雙方爭議後離去，發文結局也大逆轉，網友紛紛留言砲轟謝女為何不將車輛停放自家門口就好。

謝女在爆料公審發文公審鄰居，表示鄰居家門口停放的車輛為其他鄰居的車，因此自己也將車子停放至同一處，沒想到卻被鄰居貼紙條告知移車，謝女不滿鄰居此舉，與鄰居爆發口角並報警。

高雄謝姓女子日前把車停在鄰居家門口，遭貼單警告移車，謝女不滿報警並上網發文公審。（取自爆料公社／楊舒婷高雄傳真）

鳳山員警到場後確認巷內並無畫設任何禁止停車的標線，停放車輛也都緊靠路邊，沒有影響到其他用路人，警方排解雙方糾紛後離去，警方表示，公用道路若沒有畫設紅、黃線及可停放車輛，但仍不能擋住出入口，也呼籲民眾不要為了貪圖方便而使用物品將道路占為己有，以免依道路交通管理處罰條例裁罰。

謝女的發文也引來網友的抨擊，網友紛紛留言砲轟謝女為何不停自家門口就好，還有網友發現謝女家外面就可停車，質疑謝女根本存心找麻煩。