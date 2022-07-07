新竹市長林智堅碩士論文接連遭爆抄襲，台南市長黃偉哲遭控收賄，但綠營卻群起聲援，反批國民黨抹黑，民進黨主席蔡英文還到林臉書留言稱「智堅委屈了」。國民黨下午表示，民進黨姑息、護短掩蓋不了事實，坦誠面對才是正途。（周志豪攝）

新竹市長林智堅碩士論文接連遭爆抄襲，台南市長黃偉哲遭控收賄，綠營群起聲援，反批國民黨抹黑，民進黨主席蔡英文還到林臉書留言稱「智堅委屈了」。國民黨下午表示，民進黨姑息、護短掩蓋不了事實，坦誠面對才是正途。

國民黨認為，蔡英文與民進黨應將爭議案件主動移交學術單位或司法機關公正調查，才是還原事實真相根本，一再指摘在野黨來轉移焦點，對從政人員犯下的錯誤一昧硬坳、強辯，只會加深國人對民進黨規避、護短的厭惡。

國民黨也點名，各界對林智堅論文抄襲的事實指證歷歷，蔡英文仍一昧護短，甚至意圖以「為了選舉任意抹黑」來轉移，但蔡身為國家元首，有責任導正論文慣性抄襲陋習，若縱容將誤導社會價值，讓台灣學術蒙羞。

至於黃偉哲疑似索賄案，國民黨表示，在物證、人證確鑿下，民進黨仍企圖用「陳年舊案、冷飯熱炒」輕輕帶過，過度的政治操作反凸顯弊端叢生實情。

國民黨認為，面對質疑，民進黨應督促兩位縣市長針對社會輿論的質疑做坦誠的交代，還人民一個清廉政治環境，切勿為了掩飾過錯，硬坳強辯、一錯再錯。