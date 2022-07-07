韓國遊戲公司ACTION SQUARE研發營運的三國動作RPG手遊《三國BLADE：再戰》，今（7）日釋出全新超越武將「老將典韋」並舉辦紀念活動，玩家只要完成指定任務，即可獲得「寶玉」、「虎眼石」、「霸王鑄幣」等稀有道具，除此之外，講述外傳武將「孫仁」的劇本戰場也即將開放，喜歡《三國BLADE：再戰》的玩家們可別錯過精彩限時活動！

限時戰場與紀念回饋活動

歡慶《三國BLADE：再戰》新武將登場，營運團隊特地準備許多好康活動，歡迎新舊玩家共襄盛舉，享受三國世界！

 全新超越武將

在本日維護後，將開放「老將典韋」超越功能，玩家可於「超越客棧戰場」中，完成指定任務並獲得武將超越石，用來超越「老將典韋」，完成超越的武將，除了外型將變的更加帥氣、英勇之外，也可獲得額外的主動技能。

除此之外，本次更新也將增加「老將典韋」的隊伍效果，使得這位不朽的忠臣在戰場上更能全面發揮他的無雙戰力！

• 【魏國突擊隊長】老將典韋 + 徐晃 + 曹仁：所受所有傷害減少25%

• 【惡來與韓信】老將典韋 + 徐晃：物理傷害增加15%

全新超越武將「老將典韋」

• 【從地獄歸來之人】老將典韋 + 鳳凰龐統：所有傷害增加15%

 外傳武將「孫仁」劇本戰場

自7月19日起至8月3日，玩家可以透過「客棧」進入劇本戰場，並免費使用外傳武將「孫仁」作為出場武將，重回三國時代體驗武將們傳奇的人生經歷，在玩家突破戰場與累積積分的同時，也可免費獲得外傳武將「孫仁」、「威光選擇券」、「霸王鑄幣」與大量強化材料及稀有道具獎勵。

 紀念回饋活動

即日起至8月2日將陸續推出更新紀念活動，包含「特別交易所」、「抽籤筒活動」等限時活動，凡達成指定任務即可獲得獎勵，可領取大量寶玉、5星稀有武將，以及U級升級券、虎眼石、進化石、特級兵書、戰場材料選擇券等。

除了以上豐富的改版內容之外，更詳細的介紹與精彩活動也將於近期陸續公開，除此之外，還有更多《三國BLADE：再戰》粉絲限定活動將於官方粉絲團釋出，別忘了關注粉絲團取得最新消息！