民進黨前立委林濁水今在接受資深媒體人黃光芹專訪，提到身兼民進黨主席蔡英文總統手握選舉提名大權一事表示，蔡英文喜歡將權力掌握在自己手中，但做決定又很困難，會導致民進黨完蛋。

林濁水舉例，蔡的個性導致2018年地方大選民進黨大敗，後來才找蘇貞昌擔任行政院長，而蔡英文將事情決斷權交給蘇貞昌後，蘇的個性雖然脾氣暴躁，但決定明快，反而成為前總統蔣經國之後，權力最大、在位最久的閣揆。

林濁水指出，蔡英文將決策權給蘇貞昌，反而把人事權抓得更緊，以這次提名來看，幾乎將所有提名權壟斷在自己手中，跟憲政有所牴觸，而民主政治最基本的就是分權原則，才有三權分立。

他表示，中央是三權分立，而地方僅有行政與立法兩權，此兩種分權方式屬於水平的分權，而為了制衡中央獨大，才有垂直分權概念，「若地方首長都由蔡英文決定，這算什麼地方自治？」

被問到蔡英文總統兼任黨主席握有黨權的看法、對於年底選戰成敗須負責任；林濁水嘆，「沒有黨權，只有她個人的權」，因為整個民進黨若都聽蔡英文的，就是個人權，而不是黨權，黨要有權，需要靠集體意志來決定。

他說，「而蔡英文不能負起選敗責任，因為她根本就不應該負，也沒有能力，應該先向憲法分權精神負責，不能說自己要負責就不甩憲法」。