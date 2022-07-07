由韓國遊戲公司Kakao Games發行及其營運合作夥伴Glohow在台營運、LionHeart Studio研發團隊打造的跨平台MMORPG遊戲大作《奧丁：神叛》於今7月7日（四）迎來遊戲上市後第一個100日！為了與支持遊戲的玩家們一同歡慶此份喜悅，官方將陸續推出 「100天紀念戰士感謝祭」 及多項精彩活動。

與此同時，台港澳玩家們引頸期盼的全新內容「世界副本」也於本次更新同步釋出！ 協同上市100天紀念更新，將首次為玩家們打破伺服器間的隔閡，展開跨越伺服器的戰場，並讓玩家都能為伺服器與公會名譽而戰！

為感謝玩家這100天以來的支持，官方也特別製作「100日紀念感謝影片」，除紀錄且回顧玩家這些日子以來的歷程之外，也首次公開這段時間以來的官方遊戲數據。玩家亦可透過官方網站、官方粉絲團或是官方Youtube頻道來欣賞此影片。

● 角色創建累計數量： 4,344,141次

● 公會創建累積數量：43,786

● 裝備強化累計次數：187,527,055

● 製作累計次數：18,183,779

《奧丁：神叛》 歡慶 「100天紀念戰士感謝祭」，協同萬眾期待多人跨服戰場 「世界副本」火熱登場！

此外，玩家可於欣賞完影片後取得：限時限量發送的100日紀念感謝寶箱「ODIN100DAYS」序號，只要登入遊戲並輸入序號，即可領取豐富好禮一同歡慶上市100天！

《奧丁：神叛》 歡慶 「100天紀念戰士感謝祭」，協同萬眾期待多人跨服戰場 「世界副本」火熱登場！

更新內容：

1. 世界副本

- 是根據同名稱伺服器分組進行的戰鬥及競爭遊戲內容，可於副本內自由進行PVP及PVE。

- 在世界副本中，不僅可以獲得非常稀有的道具，從激烈的競爭中獲勝時，更能享有伺服器最強王者的名譽，也可以替自己的伺服器帶來額外的增益效果。

*世界副本只能在同一伺服器中進行

2. 世界副本種類

- 世界副本只有伺服器內所屬戰鬥力高的公會戰士才能參與

世界副本只有伺服器內所屬戰鬥力高的公會戰士才能參與

更多詳細內容，請參考官方遊戲指南【世界副本】

活動更新：

【100日紀念簽到14天】

活動詳情

- 每個伺服器可以參加1次

- 每日重置時間之後登入，可以獲得每日獎勵，結束日以後無法再獲得獎勵

- 100日紀念墜飾期間限定：7/7 維護後 ～ 8/4 04點

- 奧丁的防具強化石期間限定：7/7 維護後 ～ 8/4 04點

【100日紀念簽到14天】

【100日紀念裝備製作支援活動】

活動詳情

- 任務完成時，發送獎勵（每個伺服器1次）

任務完成時，發送獎勵（每個伺服器1次）

【世界副本應援券交換活動】

【世界副本應援券交換活動】

【世界副本應援券交換活動】

活動詳情

- 世界副本應援券會在7/7維護後發送2張、7/8發送2張、7/9發送3張、7/10發送3張

- 選擇群組的伺服器中，若有擊敗特里尼提聯盟最終BOSS的公會，將發放神聖召喚選擇1次券1張。若沒有，將發放召喚選擇1次券1張

- 舉例：若您欲應援的公會在洛基1，您可使用應援券選擇群組8進行應援；若群組中其他伺服器公會獲得勝利，同樣可領取神聖召喚選擇1次券1張

- 應援券因為是期間限定道具，會在 7月18日 21:30以後刪除

※群組伺服器為隨機分配

除了釋出上述的精彩更新內容，另外還有「100日的紀錄交換活動」、「100日紀念特別Hot time！」，以及「100天紀念Cash商店金幣打折活動」等，玩家可透過官方網站的活動公告，隨時確認此次改版更新所搭配的各項活動之詳細內容。

最後，官方再次由衷感謝所有玩家對《奧丁：神叛》的支持與喜愛！從上市到現在以及未來，將會不斷努力且致力於傾聽玩家的聲音，以維持良好的遊戲秩序與品質，並努力加快更新速度，帶來更加多元性的內容給玩家體驗。 就讓《奧丁：神叛》伴隨各位玩家一路到達神之領域的頂端吧！

立即前往下載《奧丁：神叛》