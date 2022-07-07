中國人民銀行7日公布，6月底大陸外匯存底為3.071兆美元，月減565億美元，降幅為1.81％。6月底官方儲備資產中黃金儲備1,138億美元，5月底為1,151億美元。以盎斯計，6月底黃金儲備6,264萬盎斯，連續34個月保持不變。

大陸國家外匯管理局副局長王春英表示，6月大陸外匯市場運行平穩，境內外匯供需延續大致平衡。國際金融市場上，受主要國家貨幣政策、通膨預期、全球經濟增長前景等因素影響，美元指數顯著上漲，主要國家金融資產價格大跌。外匯存底以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，當月外匯存底規模下降。

目前全球經濟增長放緩，通膨居高不下，國際金融市場波動性增大，外部環境更趨複雜嚴峻。但大陸堅持高效統籌疫情防控和經濟社會發展，經濟韌性強、潛力足、長期走俏的基本面沒有改變，有利於外匯存底規模保持整體穩定。