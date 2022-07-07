Balenciaga迎來第51季高級時裝訂製系列，從看秀佳賓到走秀藝人無處不是焦點。妮卡基曼（Nicole Kidman）、金卡黛珊（Kim Kardashian）、Dua Lipa等人穿上最新高級時裝訂製系列現身本就夠讓人驚喜的，而看秀佳賓也是個個來頭不小，從息影多年近期又正式復出的華人女星楊紫瓊、肯爺愛女諾斯威斯特（North West）、韓國女星CL等人都是媒體捕捉畫面的焦點。

CL現身觀秀，丹寧拼接造型顯的有個性又不落俗套。（Balenciaga提供）

楊紫瓊身穿春季系列秀服現身，搭配大件珠寶聲勢驚人。（Balenciaga提供）

楊紫瓊近期以《媽的多重宇宙》再度成為當紅炸子雞，Balenciaga大秀她穿上品牌春季發表秀服現身觀秀，搭配大件顯眼的鑽石耳飾成為全場最拉風華人巨星；而單飛許久的韓國女藝人CL近期也頻頻現身巴黎時裝周，相較於上星期被罵翻的超前衛造型，這次她穿上2022早秋拼接丹寧服裝，顯的有個性又不失禮。

整季秋冬高級時裝訂製系列延續春季服裝的神秘與詭譎感，也商請德國奔馳Mercedes AMG F1團隊為Balenciaga打造了一款以聚胺酯塗層設計的特殊面罩，具有良好的遮蔽性、透氣性與防霧效果，雖然高調但又低調的不得了，相當搶眼；服裝線條結合了潛水服質料的應用，以Gazar這種雙股紗線編織效果打造出光滑又細緻的服裝質的，服裝並搭配刺繡毛邊來打造精緻細節，另外有超過四分之一的造型以重組元素製成，透過不同單品的拆解與升級，賦予其全新樣貌。