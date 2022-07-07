台中市議員陳淑華（右）抨擊，「水湳經貿園區營運管理自治條例」草案規畫多個協進會，組織架構疊床架屋，宛如「黑組織」收保護費。（市議員陳淑華提供／林欣儀台中傳真）

台中市議員林祈烽（右）指出，水湳經貿園區許多土地至今仍雜草叢生，市府根本沒有管理，卻要向地主收取費用。（市議員林祈烽提供／林欣儀台中傳真）

落實水湳經貿園區「智慧、創新、低碳」的開發願景，台中市府經發局研擬「水湳經貿園區營運管理自治條例」草案，7日舉辦地方公聽會，但現場砲聲隆隆，多名地主不滿市府未協助管理、卻要收取費用，罵聲不斷；市議員林祈烽、陳淑華則認為，市府售賣該區土地的款項，應用於營運管理上。

台中市經發局表示，會訂定「水湳經貿園區營運管理自治條例」，是希望透過法規的形式完善園區管理，藉以打造台中智慧城市的示範場域，目前條例仍在研擬階段，盼透過公聽會廣泛蒐集民眾意見。

這場公聽會7日上午在西屯區潮洋里活動中心舉辦，地方議員、里長都到場參與，經發局副局長李逸安指出，市府推動城市永續發展，以水湳經貿園區為場域，盼藉由鼓勵、補助創新研發等方式，打造「都市實驗場Urban Lab」，並透過地方自治法的設計打造該園區為特區，實現低碳城市願景。

在自治條例草案中規範，園區內將成立營運中心指導委員會、營運管理中心、水湳經貿園區各專區籌設協進會，其中，協進會必須要繳交給管理費、租金及清潔費、代辦費、服務費給營運管理中心，地主怒批，訂定自治條例竟是要向他們收取費用，大家都有繳交地價稅，為何還要繳錢？

趙姓地主說，市府在開發重劃區時，就有平均地權基金，不應再向地主端收取清潔維護費用。廖姓地主則不滿地說，水湳經貿園區在開發完成交地後，土地都由地主使用，市府隔了這麼久才想設管理中心，且園區內許多土地至今仍雜草叢生，根本沒人管理，為何還要收取費用？根本不合理。

陳淑華表示，條例草案在業者之上規畫協進會，且有宗教區、文化區等數個協進會，協進會上又有指導委員會、營運中心，再上去還有市府主管，依此看來，該條例宛如「黑組織」收保護費，難道是假自治條例之名、以疊床架屋的組織來掌控園區。

林祈烽則說，重劃區原本就有平均地權基金可使用，市府至今未管理，卻又要向地主收取管理費，難道引起反彈，要求儘速修訂自治條例內容，管理費用應從平均地權基金編列經費支應。

經發局強調，目前提出的只是草案，並透過公聽會模式聽取民眾意見，未來該條例還要經過市府法規會、市政會議及市議會審查討論，未來將持續與地方溝通，藉以訂定出符合園區長期發展的規範。