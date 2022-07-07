前副總統陳建仁先前加入民進黨，遭外界解讀可能為總統大選做準備、或是總統蔡英文為防止副總統賴清德參選2024而出招。前立委林濁水今受訪認為，陳建仁說擔任政務官時不方便加入黨職，此狀況與國外案例相反，並狠批陳的說法根本就是沽名釣譽、假清高，很不應該。

林濁水接受資深媒體人黃光芹網路節目專訪時指出，陳建仁近日動作讓他大開眼界，因為陳以前總是笑嘻嘻，但突然之間陳講的話都聽不懂，例如陳以前說自己是政務官，不應該加入政黨，現在是學者身分才應當加入，這跟傳統中的印象完全相反。

林濁水舉例，內閣制國家中，政務官90％有政黨籍，而總統制為主的美國亦然，所以政務官具有政黨身分是天經地義，「陳建仁怎麼會這樣講呢？我真是嚇了三大跳」，台灣雖然很多政務官都沒黨籍，但政黨政治就是要隨政黨同進退，陳建仁此說法根本就是沽名釣譽、假清高，很不應該。

林濁水說，依西方民主國家的慣例，政務官幾乎都會加入政黨，而學者才是以不入黨為主流，「陳建仁還說不要選總統？這些話讓人聽不懂，還說不是蔡英文介紹你入黨？這可能嗎？陳建仁一天到晚去總統府開會，還說不知道？真的不懂為何要撇清不是要選總統？陳都不願意明白講，選總統有不好嗎？就堂堂正正，為何要讓人去猜測呢？」

他提到，陳建仁確實當學者對國家貢獻應該比當副總統還大，現在回去當學者有點可惜，因為年紀增長腦力也會衰退，「但現在回來說喜歡學術研究，如果天主召叫的話，有需要就做，換句話說，陳好像認為選總統是件不好的事，是上帝要叫他做，是這樣嗎？不要污辱上帝好不好？」

林濁水也說，就算不信上帝，講話還是要說話算話，「現在變成，如果想要講話不算話，那就去信上帝好了，如果信了上帝，那可以用上帝來當台階下，有這樣用上帝的嗎？把上帝這樣使用喔？」