柏榮裴拉勒俊帥挺拔的模樣備受觀眾矚目。（海鵬提供）

溫馨動作片《野蠻人入侵》日前在台北電影節造成熱烈迴響，飾演女主角「前夫」的43歲馬來男星柏榮裴拉勒（Bront Palarae）擁有暹羅、巴基斯坦血統，身高182公分、俊帥挺拔的模樣大獲觀眾矚目，尤其是片尾一場遭刺殺的戲，他的暖心演出更是打動不少女性觀眾，也獲國際媒體讚譽「聰明又感性」。

柏榮裴拉勒演藝事業遍及大馬、新加坡及印尼等地，更曾與美、日、菲等國合作，作品涵蓋劇情、恐怖、運動、動作、喜劇等類型，演出加上品牌代言，在東南亞享有超高人氣。這次他應導演陳翠梅之邀跨進華語影壇，在《野蠻人入侵》中飾演一個愛好電腦科技的小商人「阿南」，與女主角陳翠梅飾演的單親影后「李圓滿」關係愛恨糾纏，並引爆一場不可思議的危機。

而人紅氣旺的柏榮裴拉勒近來事業三元及第，除獲邀擔任「2022馬來西亞國際電影節」宣傳大使，主演新片《岩龜傳說》也入圍瑞士盧卡諾影展，成為史上第1部角逐「金豹獎」的馬來語電影，而《野蠻人入侵》除了北影外，也邀選鹿特丹、香港、溫哥華、大阪亞洲等國際影展，還將於下周五（15日）在台上映。

《野蠻人入侵》描述單親女星「李圓滿」（陳翠梅飾）準備復出拍攝諜報動作片。為能東山再起，她帶著兒子展開緊鑼密鼓的武術訓練。卻不料在開拍時，兒子突遭到綁架，她只好聯合手機商人「阿南」（柏榮裴拉勒飾）展開救子行動，竟意外讓兩人關係陷入糾纏。