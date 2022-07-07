大陸《參考消息》引述日本共同社6日報導，日本防衛省統合幕僚監部5日發布消息稱，俄羅斯海軍的護衛艦、驅逐艦和補給艦各1艘已駛離釣魚台群島附近並沿東海北上。

《參考消息》稱，3艘艦船北上之際，在琉球群島久場島與釣魚台群島最東赤尾嶼（日本稱大正島）之間的日本領海外側鄰接區航行。其中的護衛艦4日也曾駛入釣魚台群島附近海域。3艘艦船可能將返航。

據日本防衛省稱，4日晚7點前後，3艘俄艦在久場島東南約50公里處向北航行，之後穿過了鄰接區。3艘中的護衛艦與驅逐艦，自6月中旬以來，從太平洋一側南下直至琉球群島。據稱，艦船停留在釣魚台群島附近，是為了躲避颱風。

共同社7日報導，日本防衛省統合幕僚監部6日發布消息稱，俄羅斯海軍的1艘情報蒐集艦在日本最南端的沖之鳥島附近航行，一度駛入領海外側的鄰接區。這是防衛省首次發布俄艦駛入沖之鳥島附近鄰接區的消息。艦船在鄰接區航行在國際法上沒有問題。這艘蒐集艦3月底從對馬海峽南下至東海。據分析，可能在日本周邊長期活動。

此外還透露，俄海軍的驅逐艦、護衛艦、補給艦各1艘穿過對馬海峽，從東海北上駛入日本海。這3艘在釣魚台群島（日本稱尖閣諸島；大陸稱釣魚島）附近一度駛入鄰接區。6月起在太平洋一側南下，繞日本列島航行。

據防衛省稱，蒐集艦6日凌晨5點前後，在沖之鳥島東南偏南約45公里處向西航行。此後穿過鄰接區繼續向西。海上自衛隊那霸航空基地的P-3C巡邏機執行了監視任務。

俄驅逐艦等3艘5日深夜11點前後，在長崎縣男女群島以西約90公里處向東北航行。從對馬海峽駛入了日本海。日本海自艦艇和巡邏機應對。