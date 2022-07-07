最近網路上一則「駭客兜售上海公安10億個人信息」的訊息在甚囂塵上，中國官方以保持沉默的一貫做法應對，讓傳聞更加真假莫辨。外媒認為，國際主流媒體積極追蹤報導，直接聯繫被洩露訊息個人所獲得的資料，從一定程度上增加了傳聞的可信度。

據《英國廣播公司》（BBC）引述分析人士指出，如果這一傳聞最終能夠獲得證實，將是有史以來世界上最大規模的數據洩密事件。甚至有專業人士已經開始從洩露的數據中開始研究中國，希望揭示外界從不曾有機會窺探的中國真實面貌。

《路透》指出，此一事件是由網名「ChinaDan」的駭客或組織於6月30日在駭客「突破論壇」（Breach Forums）發文才得以曝光。該則網文稱，「2022年，上海公安的數據庫被洩露。這個數據庫包含數個萬億字節（TB）數據和數十億條中國公民的信息。」「數據庫包含10億中國公民的信息和幾十個億的案件檔案，包括姓名、住址、出生地、身份證號碼、手機號，所有犯罪/案件詳情。」

為了證明信息的可靠性，該發帖者還公布了75萬份記錄樣本，並要價10個比特幣（約合20萬美元/595萬台幣），但沒有詳細說明是如何獲得了這些數據。

報導說，由於無法核實貼文的真實性，多家媒體嘗試聯繫該發貼人，都未能成功；但有媒體從公布的樣本中嘗試聯繫其中的個人，有一定程度的成功率。

美媒《華爾街日報》稱，駭客發佈的75萬條記錄的數據樣本，內含個人的姓名、身份證號碼、電話號碼等重要個資，以及大量警政與治安案件內容，最早的記錄可追溯到1995年，最近的則是2019年。

美國《紐約時報》認為，駭客提供上海警方的數據庫凸顯了中國的兩面性：儘管中國在收集大量公民信息方面遙遙領先世界，但在保護這些數據的安全方面卻不那麼成功。

英國《金融時報》則注意到，中國正在迅速刪除審查有關上海警方數據庫被駭的消息。駭客事件周末在大陸社交媒體上引起短暫騷動，但很快地相關訊息遭到微博和微信屏蔽。外媒也向上海警方詢問此事後，但未獲得任何回覆。

BBC說，雖然中國官方至今未對此事有正式回應，但已經有不少學者把他們看到的信息資料與以往的研究結果進行比對。多年關注中國人口問題、《大國空巢》一書的作者易富賢，在推特發表評論認為，這套數據有巨大的經濟價值，「中國的人口危機可能超乎大家的想象」。

報導指出，傳聞在海外不斷發酵，也提出了恐怕永遠也無法解答的一些問題，包括：這些數據可信嗎？如果是真實數據，它是如何被洩露的？是被駭客盜用還是人為安全疏忽？現在數據掌握在什麼人的手中？而如果數據純屬編造，那麼駭客 洩露的目的又是什麼？