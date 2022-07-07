疫情使得親近大自然的旅遊正夯，旅遊業者也瞄準自然系假期推出行程。雄獅旅遊結合私密站點和在地美食的阿里山百年林鐵郵輪式列車，讓旅人可在移動中認識百年林業文化，像是暢遊樟腦寮、十字路、交力坪、竹崎4大特色車站，旅程中更特別規劃林鐵沿線在地達人分享昔日生活，還能大啖奮起湖便當、草仔粿、愛玉、冷泡茶、甜甜圈等特色小吃；另有提供嘉義往返十字路的單程與來回套票，自由行旅客也能輕鬆探索秘境，即日起開放訂購。

從奮起湖出發，搭乘林鐵拜訪交力坪、竹崎車站，還可一遊山城三義廣盛老街，2日遊每人2799元起。自由行可選購嘉義往返十字路的單程或來回套票，每人1090元起，套票內容包含專業導覽解說，並依據路線提供奮起湖便當、傳統愛玉、草仔粿、甜甜圈、冷泡茶等在地風味美食與特色明信片，還會贈送紀念車票及搭乘證書。

雄獅旅遊表示，疫後雄獅致力串聯整合國內交通和觀光場域，並佈局軌道觀光，不僅拿下鳴日號、藍皮解憂號、兩鐵旅遊列車經營權，也搶攻阿里山鐵道商機，善用阿里山林業文化園區的轉運Hub優勢，集結國內食、宿、遊、購、行等元件，以郵輪式列車概念規劃阿里山林鐵包列遊程，每周包下2列森林火車，2020年至今已服務近1萬人次。

可樂旅遊則發展「綠色旅遊」及「永續旅遊」，連續2年透過資誠永續發展媒合在地創生團隊，今年再添新興合作夥伴，計畫為南區的地方社區挹注永續發展價值，今年更甫通過行政院環保署核定23條綠色路線，以環保、低碳方向，設計1日至3日遊程，以期實現與自然和諧共生的綠色旅遊。

可樂旅遊以「低碳環保」、「在地體驗」來規劃遊程，行程中不提供瓶裝水，鼓勵旅客自備餐具，攜帶個人盥洗用具，落實垃圾分類等，景點則以山林景區為主，如滿月圓森林景區、內洞森林遊樂區、八仙山森林遊樂區、谷關溫泉風景區等，餐食安排皆以「綠色餐廳」規格，2日以上的旅宿則選用環保旅店標章合作，此外東部還規畫參觀最佳養生建築「洄瀾灣日出會館」、無圍牆博物館「鸞山森林文化博物館」等，讓旅行與環保、永續共存。