新竹市長林智堅論文案持續延燒，前立委林濁水今《震傳媒》接受黃光芹專訪時表示，如果林智堅認為自己站得住腳，就趕快要求台大盡速把論文對比資料拿出來，現在若沒這樣做，危機處理就不夠漂亮。

林濁水認為，寫論文需要有倫理，而台大國發所在林智堅論文的倫理這方面沒有處理，該比對原創性跟抄襲性為何，台大必須趕快檢查，台大也表示最晚兩個月會審核完畢，目前就靜待結果。

至於另一間學校中華大學，林濁水指出，雖社會信用比不上台大，但也應該效法台大做法，透過成立審查委員會等方式，盡快將真相釐清。

他認為，林智堅要求學校成立審核委員會，比去法院告更應該做，也比去廟裡燒香拜拜更優先，「怎麼不問蒼生問鬼神？」司法程序是應該走，但時間耗時較長，且法院要認定，相關問題還是可能會回到學校。

至於林智堅該如何進行危機處理，林濁水指出，應盡速催促台大跟中華大學，將論文比對結果用最快速度拿出來，畢竟也不是很大的工程，相信沒多久就會有答案，若電腦有論文原稿也可以拿出來，這也是種能夠迅速證明自己的辦法。

談到國民黨台南市長參選人謝龍介指控台南市長黃偉哲涉嫌收賄一事，林濁水表示，目前還無法判斷真相，若貪汙屬實，黃偉哲應該退選，但必須要有相關證據才能證明有收賄之事，因為選舉不實的攻擊真的太多，「哪次選舉沒有這些東西？」

林濁水認為，林智堅的論文風波，其嚴重度相較黃偉哲貪汙風暴小，但都算是重大錯誤，畢竟抄襲還有詐欺成分，也是違法行為，例如違反著作權法等等，盡早處理才是最好的，而林智堅若針對此事道歉，相信有人會因此放過，但不放過的人也不會太少，選情也會因此變得較為艱難。

林濁水說，林智堅到現在感覺是「吃了秤砣鐵了心」，決定拚到底，但台大審核結果出來就是一反兩瞪眼，沒有閃躲餘地，如果林智堅認為自己站得住腳，就趕快去要求台大盡速把資料拿出來，現在若沒這樣做，危機處理就不夠漂亮。