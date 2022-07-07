民進黨新竹市長林智堅轉戰桃園市長，近日卻被指控他的中華大學和台灣大學碩士論文涉嫌抄襲，林智堅則反駁是抹黑，除了提告指控他的國民黨台北市議員王鴻薇，並到各大廟宇，感謝神明一直以來庇佑新竹。前民進黨立委林濁水今(7日)認為，直接跳到司法、跳到廟裡面的神明，不如直接了當由學校成立審核委員會審核論文。

林濁水今在《新聞不芹菜》節目中表示，論文有論文怎樣寫的倫理，以台大國發所來說，論文通過在倫理這一關並沒有處理，比如論文總是要比對一下原創性和抄襲性有多少，但台大國發所這一關並沒有做，引起這麼大的爭論；現在補救的辦法就是，台大把論文重新檢查一遍，如今因為已經有人撿舉，台大稱最晚2個月就會審核完畢。至於中華大學的部分，既然也涉及抄襲與否，台大這樣做，中華大學也應比照辦理，並成立可受信賴的審核委員會。

主持人黃光芹問到，林智堅處理這兩份論文，會遭逢什麼危機？林濁水認為，事實上，學校成立審核委員會，會比去法院告，更應當去做，而且會比去廟裡燒香拜拜更好，畢竟不問蒼生只問鬼神，現在什麼時代了？所以林智堅要趕快把重點放在審核委員會上，雖然也應該走司法程序，但走司法程序，時間會拖得比較久，況且法院怎樣認定，恐怕回過頭來還是會回到學校。因此，處理時跳過學校這一關，直接跳到司法、跳到廟裡的神明，不如直接了當回到學校。

林濁水覺得，其實洗學歷的事情非常普遍，也因為如此，即使林智堅沒有抄襲，也很容易被人家拿來質疑，在眾多的洗學歷中，也來參一腳。