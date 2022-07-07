李杰的投資社團「富豪居」靠投資課程、獲利對帳單及話術，將李杰打造成「股神」，吸引股市小白砸17萬元加入會員，再鼓吹會員們搶進特定公司股票，團隊趁股價飆升時獲利了結，最高紀錄一口氣賺進7000萬元。有網友不甘被套牢，上網踢爆李杰的「養套殺」手法。

近年股市行情大漲，人們開始關注股市，許多股票社團會PO出對帳單，刻意不遮進出股票代號，宣稱「跟著進出」就能賺錢。

2011年李杰創辦臉書社團「富豪居」，提供投資股票課程，常Po出獲利的對帳單，搭配出書「學會K線賺3億」、「台灣股神教你看懂贏家選股必賺的財報祕技」、「我在房市賺一億」打開知名度，吸引許多對投資有興趣的新手加入，有網友揭露入會費要17萬元，目前粉絲團人數高達17萬人之多。

眼見「富豪居」信徒越來越多，李杰開始鎖定中小型公司股票並大量買入，因規模較小，股價比較好哄抬。佈完局後，2016年3月開始至2017年1月，李杰先後在社團內推薦自己購買的欣巴巴、斐成、易通展、凱衛、青雲等公司股票，鼓吹信徒們「上車」，這些公司的股價立刻飆漲，李杰的投資團隊再趁高點時出清所有持股，獲利高達約7000萬元。桃園檢調對此掌握情資，認為李杰涉嫌違法吸金，2017年依違反《證券交易法》起訴他，該案目前還在桃園地院審理中。

去年股票站上1萬8000點時，富豪居還繼續放出消息，強調「高點短線一樣有賺頭」。但有網友踢爆，入會後發現富豪居教的只是K線、布林通道等基本常識，獲利對帳單也有變造的嫌疑，害自己套牢慘賠。面對質疑，李杰都以「對帳單都有在各地小聚會當場開給參與的朋友」帶過，沒有正面回應，富豪居內也會封鎖剔除負面聲音，保持李杰在社團內「股神」的形象。