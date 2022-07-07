搶中秋送禮商機，觀光飯店「月餅爭奪戰」已開打，為引領食尚，台南晶英酒店首度攜手台北人氣日式甜品店「ISM主義甜時」，雙品牌跨界聯名推出「月光的祝福」達克瓦茲禮盒，內含府城特色「青芒果蜜餞達克瓦茲」及「黑糖海鹽達克瓦茲」，並由名揚國際的剪紙藝術大師楊士毅操刀吸睛包裝，透過紙雕融會出若隱若現的皎潔滿月，盛裝兩種口味各六顆售價799元，這款兼具顏值及內涵的精裝餅盒，串連南北心意，即日起於《晶好購》商城以及飯店一樓外賣中心限量發售。

達克瓦茲(Dacquoise)源自於法國西南部溫泉鄉達茲(Dax)，是十七世紀法國宮廷貴族點心，由蛋白、杏仁粉以及糖粉所組成，外型酥厚、口感仿似餅乾的糖珠外衣，搭配各式創意內餡，讓這款蛋白餅成為台北甜點名店「ISM主義甜時」的招牌商品。「月光的祝福」聯名禮盒，首款是由日系甜點職人陳世霖領軍的烘焙團隊，以台南名產東山黑糖及七股海鹽為概念，設計出的黑糖海鹽口味，迷人香醇的黑糖香氣搭配海鹽的鹹味點綴，讓人輕鬆被收服在鹹甜交織的驚豔美味。另款台南晶英西點主廚廖楷平創新翻玩在地食材，選用府城代表零嘴「蜜餞」製作的青芒果蜜餞口味，夾入台南玉井芒果製成的青芒果蜜餞，酸甜果香中和杏仁香氣，清爽多層次的滋味也為達克瓦茲激發融合東西方元素的驚喜效果。

「月光的祝福」除了內裝精彩，外觀禮盒設計也是一大亮點，邀請曾為台北APPLE旗艦店打造「有閒來坐」巨幅作品的剪紙藝術家楊士毅，細膩剪出台灣文化與科技產品結合的畫面令人印象深刻，至於台南安平著名景點「大魚的祝福」則運用手工釉燒玻璃，拼接出藍色大魚的浪漫裝置藝術，也讓人感受到藝術家無可限量的創作才能。今年在華人團圓大節的中秋時刻，楊士毅以「送你一道月光」為主題概念，藉由紙雕將內心話語刻畫成一輪明月，冀望將這款獨具匠心的達克瓦茲節慶禮盒，向至親好友傳遞滿溢的思念與祝福。