所幸在銀行行員及警方的勸阻之下，才成功保住劉女的積蓄。(三重警分局提供)

新北市三重區有位女子誤信一名自稱是戰地軍官的網友，雙方透過通訊軟體密切交流後，對方謊稱有批黃金要運到台灣請她保管，結果該女子竟到銀行要匯款10萬元支付代收費，所幸在銀行行員及警方的勸阻之下，才成功保住女子積蓄。

這名遭詐的劉姓女子稱對方是多年前在北京認識的一名戰地軍官，這位軍官工作的地方最近發生零星戰爭，導致多名巡邏士兵遭恐怖攻擊，另一方面由於在阿曼的工作出色，聯合國授予許多金條，因此在合約完成之前，透過熟識的運輸公司運回台灣，請求劉女協助代收金條，對方在過程中不斷強調劉女是唯一可以信任的妹妹，也希望可以代為保管。

不久果然便接獲假冒貨運公司訊息，表示需要先付款10萬元才可領取金條，劉女不疑有他，便按照指示前往銀行匯款；不過奇怪的是，非洲國家阿曼是非洲少數目前沒有陷入戰亂的國家，更自1976年結束內戰後，至今都維持穩定發展。

警方先向劉女解釋此手法為標準的詐騙手段，行員也向其解釋匯款的帳戶有異常，所幸在大家耐心勸阻下，劉女才冷靜下來，最後員警與行員聯手成功阻止匯款，即時保住劉女辛苦積蓄。

三重警分局呼籲，近期詐騙手法多元，而且還會搭上戰爭時事進行詐騙，特別呼籲民眾如遇假冒外國軍人或工程師、醫師等專業人士，透過臉書或交友APP搭訕，應多謹慎小心，如發覺有異，請先向警方查證，避免上當。