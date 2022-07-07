將升任高雄市警局長的林炎田。（警政署提供）

高雄市政府警察局局長職缺，終於確定由呼聲最高的警政署警政委員林炎田陞任，下周一將安排交接典禮。高雄市長陳其邁表示，尊重黃明昭安排，並期許新局長上任後強力打擊犯罪，並嚴格取締酒駕、掃蕩毒品，讓市民安心。

內政部發布新任高雄市政府警察局局長確定由林炎田接任，並於7月11日辦理交接。對於人事出爐，高雄市長陳其邁表示，尊重黃明昭署長安排，並肯定黃明昭於高雄市警察局長一年半任期內，市內槍擊案件、重大刑案、暴力犯罪發生數皆較前期減少40％以上，高雄在今年上半年繳出槍擊案件、重大刑案、暴力犯罪三項數據發生數六都最低的好成績。

由於林炎田擔曾任過高雄市刑事大隊大隊長，陳其邁也期許新局長，強力打擊犯罪、嚴格取締酒駕、掃蕩毒品，接續推動科技建警，維護高雄市治安成效，讓市民安心。

林炎田曾任刑事警察局偵查第四隊隊長、高雄市政府警察局刑事警察大隊大隊長、臺北市政府警察局萬華分局分局長、警政署公共關係室主任、苗栗縣警察局局長、刑事警察局副局長、基隆市警察局局長及警政署警政委員等職務，內、外勤職務歷練豐富。由於他曾服務過高雄，又是黃明昭警大51期同學，因此獲得警政署及高雄市府肯定，將接掌港都治安。